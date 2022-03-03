İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Soylu, 'Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız' dedi. Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı hakkında ise, “Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.