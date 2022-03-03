Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müzik yasağı kalkıyor mu? Gece 12’den sonra müzik serbest olacak mı?
Müzik yasağı kalktı mı? 24:00'ten sonra müzik serbest olacak mı? İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Soylu, 'Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız' dedi. Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı hakkında ise, “Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.
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