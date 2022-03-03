Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu sabah Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirten Macron, insani trajedileri önlemek için diyaloğun sürdürülmesi ve daha kötüsünü önlemek gerektiğini söyledi.

"Halkları korumak, insani trajedilerini önleyecek adımlar elde etmek ve bu savaşa son vermek için diyalog içinde olmak; (Ukrayna) Devlet Başkanı (Vladimir) Zelensiky ve uluslararası topluma verdiğim taahhüdümün anlamı budur."