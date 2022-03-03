Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8'inci gününde devam ediyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere birçok yerde gerginlik sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" söyledi.

Putin: Sivillere saldırmıyoruz

Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırmadığını belirtimişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 2'nci turu ise bugün yapılıyor.