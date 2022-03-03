Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Macron: Putin, saldırıları durdurmayı reddetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8'inci gününde devam ediyor.
Başta başkent Kiev olmak üzere birçok yerde gerginlik sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" söyledi.
Putin: Sivillere saldırmıyoruz
Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırmadığını belirtimişti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin 2'nci turu ise bugün yapılıyor.
Etiketler: Emmanuel Macron Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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