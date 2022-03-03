Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 19:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı….
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yüz yüze eğitim ve öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı programda koronavirüs önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılacak?
Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Özer,
“Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ataması
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