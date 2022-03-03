Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonu
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 280 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.M'nin Tophane Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 3 parça halinde 18 kilo 286 gram uyuşturucu madde, 5 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Etiketler: Rize Uyuşturucu Narkotik
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