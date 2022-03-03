Karşıyaka Mahallesi'nde besicilik yapan Fırat Bulut, hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda 4 büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine polis, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Nizip Belediyesi zabıta ekipleri geldi.

İncelemede 4 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğu tespit edildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören elektrik kablosunun ahırın çatısına temas ettiği ve bu sebeple elektrik kaçağının meydana geldiği belirlendi.

Telef olan hayvanlar belediye ekiplerince ilçe dışındaki boş araziye gömülecek.