Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Palandöken'de okulun çatısı uçtu
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Palandöken ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan ilkokulda eğitime bugün ara verildi.
Erzurum'da dün başlayıp gece saatlerine kadar etkili olan fırtınada, Kayakyolu İlköğretim Okulunun çatısının büyük bölümü yerinden koptu.
Çatıdaki ahşap parçaları ile saclar, okulun giriş kapısının olduğu bahçeye düştü.
O sırada öğrencilerin okulda olmaması, olası yaralanmaların önüne geçti.
Tedbir amacıyla eğitime bugün ara verildi.
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