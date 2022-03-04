Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.S. ve A.E.A'nın ikametinde yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 8 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan A.S. ve A.E.A. işlemleri için emniyete götürüldü.