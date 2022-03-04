Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.S. ve A.E.A'nın ikametinde yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.
Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 8 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan A.S. ve A.E.A. işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kilis
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