Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ege (Manisa dışında), Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri, Antalya’nın batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.