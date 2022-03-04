Ağrı'nın Hamur ilçesinde dün geceden itibaren yoğun kar yağışı ve fırtına etkili oluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle ilçeye bağlı köy okulları ile taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.