Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamur ilçesinde eğitime ara verildi
Ağrı'nın Hamur ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde dün geceden itibaren yoğun kar yağışı ve fırtına etkili oluyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle ilçeye bağlı köy okulları ile taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.
Etiketler: Ağrı Eğitim Fırtına Kar Yağışı
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