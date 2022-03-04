Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 4 Mart 2022 güncel dolar kuru
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 14,1520 liradan, euro 15,6070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,1500 liradan alınan dolar 14,1520 liradan satılıyor. 15,6050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,1220 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6520 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Türk Lirası Euro
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