Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 4 ton nargile tütünü ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde bir işletmede 3 ton 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede bandrolsüz nargile tütünü üretildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 15 bin paket içerisinde 3 ton 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişi işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık Tütün
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