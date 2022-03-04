"Akrep Nalan" ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akrep Nalan kimdir, kaç yaşındaydı?

26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı.

Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.