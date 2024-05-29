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Güncel
İHA 29.05.2024 15:38

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan istihbari ve saha faaliyetleri sonucu düzenlenen operasyonda M.E, E.Ö ve E.B isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu.

14,17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 1adet dentetik ecza maddesi ve daralı qğırlığı 14,17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191) suçlarından adli işlem yapılırken M.E. isimli şüphelinin hakkında `Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret` suçundan arandığı ortaya çıktı.

Ayrıca yürütülen saha çalışmalarında hakkında `Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak` suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan T.A. isimli şahıs Safranbolu'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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