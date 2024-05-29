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Güncel
AA 29.05.2024 15:27

Bahar yağışları Batman'daki Ilısu Barajı'nda enerji üretimini 3 kat artırdı

Batman'da bulunan Ilısu Barajı'nda 2023 yılı ocak ayından mayıs ayı da dahil üretilen enerji miktarı yaklaşık 600 milyon kilovatsaat iken bu sene mayıs ayına gelindiğinde bu rakam 1,9 milyar kilovatsaat oldu.

Bahar yağışları Batman'daki Ilısu Barajı'nda enerji üretimini 3 kat artırdı
[Fotograf: AA]

İlkbahar aylarındaki yağışlar Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) hem doluluk oranını hem de enerji üretimini artırdı.

Dicle Nehri üzerinde elektrik üretimi için inşa edilen Ilısu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda bulunuyor.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor.

Ilısu Barajı, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 3'üncü en büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda yer alıyor. İlk elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan tesis, aradan geçen 4 yılda toplam 9,8 milyar kilovatsaat elektrik üretti.

Bahar yağışları Batman'daki Ilısu Barajı'nda enerji üretimini 3 kat artırdı

İlkbahar yağışları üretimi katladı

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda mart, nisan ve mayıs ayında düşen yağışlar sayesinde bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretimi katlandı.

DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, bahar mevsimindeki yağışın Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'na olumlu yansıdığını söyledi. Geçen yıl mayıs ayında barajdaki doluluk oranının yüzde 75 seviyelerinde olduğunu ifade eden Aksoy, bu yıl mayıs ayında ise bu seviyenin yüzde 90'a ulaştığını söyledi.

"Şu an kot seviyemiz 521,5 iken geçtiğimiz sene aynı dönemde kod seviyemiz 515 olarak ölçülmüştü" diyen Aksoy, barajdaki doluluk oranının enerji üretimini de artırdığını söyledi. Aksoy, "Yağışlarla birlikte üretimimiz de arttı. 2023 yılı ocak ayından mayıs ayı da dahil ürettiğimiz enerji miktarı yaklaşık 600 milyon kilovatsaat iken bu sene mayıs ayına gelindiğinde bu rakam 1,9 milyar kilovatsaat oldu. 2020 yılından itibaren her yıl ortalama 2 milyar kilovatsaat enerji üretimi yapılırken bu sene mayıs ayı itibarıyla ürettiğimiz enerji yaklaşık 1,9 milyar kilovatsaat. Böylelikle Ilısu Barajı'nda (2020'den bu yana) toplam ürettiğimiz enerji miktarı 9,8 milyar kilovatsaatin üzerine çıkmış oldu." bilgisini paylaştı.

Bahar yağışları Batman'daki Ilısu Barajı'nda enerji üretimini 3 kat artırdı

Mayıs ayında 1,9 milyar kilovatsaat enerji üretimine karşılık milyarlarca metreküp su bırakılmasına rağmen baraj gölünde halen 9,5 milyar metreküp su bulunduğuna işaret eden Aksoy, 6 üniteden oluşan Ilısu Barajı'nın toplam kurulu gücünün toplam 1200 megavat olduğunu aktardı. Cihan Aksoy, "Baraj toplam ürettiği 9,8 milyar kilovatsaatin üzerinde enerji ile ülke ekonomisine 31 milyar liranın üzerinde katkı sağladı" dedi.

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