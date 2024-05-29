Ardahan Devlet Hastanesi ek hizmet binası temeli atıldı

Ardahan Devlet Hastanesi'nde Anjiyo Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım, Çocuk İzlem Merkezi ve Palyatif Kemoterapi Ünitelerinin hizmet vereceği ek hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi.



Törene Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, protokol üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. 65 milyon lira değerindeki inşaatın temeli, Vali Hayrettin Çiçek, Milletvekili Kaan Koç, Başkan Faruk Demir, İl Sağlık Müdürü İsak Askeroğlu ve diğer yetkililerin katılımıyla atıldı. İl Sağlık Müdürü İsak Askeroğlu, inşaat hakkında detaylı bilgiler verdi. Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, Ardahan'ın bu tür kaliteli sağlık hizmetlerine layık olduğunu belirterek, "İstikbalde inşallah Ardahan şehri şehir hastanelerinin kurulduğu bir il haline gelir. Bunun umudu, sevdası ve hasreti içerisindeyiz’’ dedi.



AK Parti Milletvekili Koç ise, "Bu yeni Anjiyo ünitesinin temeli sadece bir yapıya değil, aynı zamanda sağlık alanında Ardahan için büyük bir adımında işaretidir. Bu ünite modern tıbbın ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve teknolojiyle donatılarak hastalarımıza en iyi bakımı sunmak için büyük bir katkı sağlayacaktır’’ dedi.