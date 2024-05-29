Konya'da eğitim alan Filistinli genç, ailesinden 1,5 aydır haber alamıyor

Doktora eğitimi için geldiği Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim alan Nidal Barbakh, mezuniyetinin ardından Filistin'e dönemedi.

Konya'da eşi ve iki çocuğuyla yaşadığını söyleyen Barbakh, doktorasını bu yıl tamamladığını ancak ülkesine dönemediğini şöyle anlattı:

"Annem, babam ve 3'ü kız 7 kardeşim ateş altındaki Gazze'de oturuyor. Normal hayatta insanlar sabah kalkıp işlerine, okullarına gider ama Gazze'de durum farklı. İnsanlar kalkıp su sırasına gidiyor. Gazze'deki hayat ilkel hayata dönüştü. Yemek bulunmuyor, insanlar ateşte yemek yapıyor. Ailem 3-4 kere göç etti. Gazze'de güvenli bir yer yok. Yaklaşık 230 günden beri savaş devam ediyor. Gazze'de altyapı, okullar, camiler, evler İsrail güçleri tarafından tahrip edildi."

Barbakh, akrabalarından 50'den fazla şehit olduğunu söyleyerek, Gazze'de insanların çadırlarda yaşadığını, sağlık hizmetlerinin durduğunu söyledi.

"İsrail işgali bizim sevincimizi, hevesimizi, hayatımızı çaldı"

Gazze'ye girişlerin kapatıldığına, bu nedeniyle insani yardımların ve tıbbi malzemelerin de halka ulaşmadığına işaret eden Barbakh, sözlerine şöyle devam etti:

"Ailem, annem, babam, kardeşlerim savaş altında. Evimiz bombalandı, pencereler, kapılar yıkıldı. Ailem kumaşla pencereleri kapattı. Durum orada çok zor. Ailemle en son yaklaşık 1,5 ay önce görüştüm. İletişim ağları da mahvedildi. İletişim çok zor. Onların durumunu bilmiyorum. Yaklaşık 6 ay önce doktora programından mezun oldum. Bununla ilgili internette paylaşım yapmadım çünkü her sokakta her evde şehitlerimiz var. İsrail işgali bizim sevincimizi, hevesimizi, hayatımızı çaldı."

Barbakh, ülkesine dönemediği için Konya'da iş aradığını vurgulayarak, "Gazze'den, ailemizden haber bekliyoruz. Savaşın bitmesini bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda savaş bitecek ve Gazze'ye döneceğiz" diye konuştu.

Gazze'de ölenlerin sayısı 36 bin 171'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 171'e, yaralı sayısının 81 bin 420'ye yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi yaralanmıştı.

Filistin Kızılayı da İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Refah'ın El-Mevasi bölgesindeki sahra hastanesinin tahliye edildiğini açıklamıştı.