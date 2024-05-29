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Güncel
AA 29.05.2024 15:35

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te park yerinden yola çıkan sürücünün motosiklete çarpması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yolun kenarında park halindeki Fitnat Ş. ,yönetimindeki otomobil, yola çıkmak istediği esnada kendi şeridinde valilik istikametine giden İsmail T. idaresindeki motosiklete çarptı.

Meydana gelen kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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