Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
M.K. yönetimindeki otomobil, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde B.B'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.B. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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