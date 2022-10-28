Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda A.A'yı gözaltına aldı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 1 milyon 770 bin makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz