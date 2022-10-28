Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

​​​​​​​ Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.