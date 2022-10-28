Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 05:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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