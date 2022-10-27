Akbilek Mahallesi'nde otomobilini, bir spor salonunun önüne park etmeye çalışan Melek G, geri manevra yaptığı sırada, fren yerine gaz pedalına bastı.

Kaldırıma çıkan otomobil, spor salonunun camını kırarak içeri girdi, spor aletlerini devirdi. Salonda spor yapan iki kadın yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Sürücü kazada yara almazken, spor salonunda hasar oluştu.