Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fren yerine gaza basan sürücü spor salonuna girdi
[Fotograf: AA]
Amasya'da otomobilini park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi.
Akbilek Mahallesi'nde otomobilini, bir spor salonunun önüne park etmeye çalışan Melek G, geri manevra yaptığı sırada, fren yerine gaz pedalına bastı.
Kaldırıma çıkan otomobil, spor salonunun camını kırarak içeri girdi, spor aletlerini devirdi. Salonda spor yapan iki kadın yaralanmaktan son anda kurtuldu.
Sürücü kazada yara almazken, spor salonunda hasar oluştu.
Etiketler: Amasya
Sıradaki Haber
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz