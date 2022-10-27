Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karesi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda 22 bin 952 adet sentetik uyuşturucu hap, 120 gram metamfetamin, 25 gram kubar esrar, hassas terazi, 7 cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira, 2 av tüfeği ve 5 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu
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