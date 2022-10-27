İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karesi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda 22 bin 952 adet sentetik uyuşturucu hap, 120 gram metamfetamin, 25 gram kubar esrar, hassas terazi, 7 cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira, 2 av tüfeği ve 5 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.