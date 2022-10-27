Niğde Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce belediye personeline, iş kazalarında erken ve bilinçli müdahale ile ilgili ilk yardım eğitimi verildi.

Belediye meclis salonundaki eğitimde, temel ilk yardım eğitimi kapsamında genel bilgi verildi.

Ayrıca hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım teknikleri konularında eğitim verildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, personele yönelik eğitimlerin devam edeceğini anlatarak, "Niğde Belediyesi olarak her türlü eğitimi destekliyoruz. Personelimizin her anlamda bilinçlenmesine önem veriyoruz. Bu noktada ilk yardım eğitimi verdik ve bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi.