Erzincan'ın yüksek rakımlı yaylalarında beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen ve 4 ay olgunlaşması beklenen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, yıllardır sofralardaki yerini alıyor.

Hayvanlarını yaylalarda besleyen göçerler, sağdıkları sütü, Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan peynir mayası ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.

Üretilen peynir, daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara konularak satışa sunuluyor.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuruyla 2001 yılında "coğrafi işaret tescil belgesi" alınan Erzincan tulum peynirinin endemik bitkilerle dolu yüksek rakımlı yaylalarda başlayan serüveni, yaklaşık 1 aylık üretim, 4 aylık olgunlaşma süreci sonrası sofralardaki yerini alıyor.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan tulum peynirinin özelliklerini anlattı:

"Ayırt edici özellikleri; bileşiminde bulunan en az yüzde 95 oranındaki koyun sütü, kuzu veya buzağı şirdeninden geleneksel olarak üretilmiş peynir mayası ve Erzincan'ın Kemah tuzu kullanılmasıdır. Yine gıdayla temasa uygun ambalaj malzemesine veya keçi ve koyun derisi tulumlara sıkıca basılarak üretilmesi sağlanır. Soğuk hava depolarında en az 4 ay süreyle olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya sunulur. Olgunlaşma süresi sona erdikten sonra yine aynı koşullarda 12 aya kadar muhafaza edilebilir. Önümüzdeki dönemde projelerimizden biri de Erzincan tulum peynirinin Avrupa Birliği tescilini almaktır. İnşallah bu başvuruyu da yapıp peynirimizi uluslararası arenada tanıtmak istiyoruz."

Karaman'da mağaradan çıkan lezzet: Divle obruk peyniri

Divle obruk peyniri, Karaman'ın bir tarafı Toros dağlarına dayalı Ayrancı ilçesinde üretiliyor.

Yörede nisan ayında başlayan peynir yapımı, ağustos ayının başına kadar devam ediyor. Koyun ve keçilerden sağılan sütler, asırlardır aynı yöntemle peynir yapılıyor.

Üretilen peynirler, daha sonra özel olarak kadınlar tarafından temizlenen ve dikilen kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Peynir, bu derilerde olgunlaşması için Divle köyünde bulan mağaraya konuluyor. Peynir, ekim ayının ortalarından sonra mağaradan çıkarılıp, tüketiciye sunuluyor.

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Divle obruk peynirinin Fransızların dünyaca ünlü "rokfor" peynirine benzetildiğini söyledi.

Divle obruk peynirinin piyasada "Türk rokforu" olarak adlandırıldığını ifade eden Büyükkarcı, "Peynirimiz uluslararası yarışmalarda her zaman ilk 5 arasında yer alıyor. Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Bizim peynirimizi diğer tulumlardan ayıran en belirgin özelliği, obruk mağarasında saklanması. Obruk mağarası 250 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğinde. Yaz kış ortalama sıcaklık derecesi 7'dir. Nem oranı da yüzde 99'dur. Mağaranın mikroflora ve bakteri yapısının başka bir örneği yok. Bu tulumlar ilk konduğunda beyazdır. 1-1,5 ay sonra tulumda, beyazımsı, mavimsi bir küf oluşur. Birkaç ay sonra bu kırmızıya dönüşür. 5 ayı tamamladığında kıpkırmızı rengi alır. Bu şu demektir; artık peynir olgunlaşmıştır" dedi.