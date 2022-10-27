Antalya'da hastanedeki işlemlerin ardından Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Özdemir'in cenazesi, Dinar ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Özdemir ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra Özdemir'in naaşı Ulu Camii'ye götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda belediye önündeki meydana getirildi.

Baba Sadullah, anne Fatıma ile kardeşleri Yusuf, Ebubekir ve Gülsüm, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Özdemir'in naaşı, Dinar Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Özdemir ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitöz, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, askeri erkan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.