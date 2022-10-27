Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de 630 sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanlığı 81 ilde hastanelere 85 bin personel işçi alımında branş dağılımları belli olmaya başladı. Duyurunun ardından Denizli’de farklı branşlarda 630 sağlık personeli alınacağı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı 2022 yılının son personel alımı hakkındaki açıklaması sonrası detaylar netleşmeye başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından birçok ilde sağlık personeli alınacak kadrolar belli oldu.
Denizli’de çocuk gelişimcisi 2, diyetisyen 10, ebe 36, fizyoterapist 15, hemşire 115, iş ve uğraşı terapisti 1, perfüzyanist 1, psikolog 10, tıbbi sekreter 292 olmak üzere toplam birçok farklı branşta 630 sağlık personeli kadrosu tahsis edildi.
Alımların KPSS puanı ile yapılacağı bildirildi.
Etiketler: Denizli Sağlık Bakanlığı KPSS Fahrettin Koca
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