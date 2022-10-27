Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soma'da barajda kaçak avlananlara para cezası
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajında kaçak avcılık yaptığı belirlenen 10 kişiye toplam 7 bin 420 lira ceza uygulandı.
Baraj gölündeki kaçak avcılığı hem karadan hem de sudan yürütülen devriyelerle denetleyen jandarma ekipleri, usulsüz ve kaçak avlandığı tespit edilen 10 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca yasal sınırdan fazla avlanmak maksadıyla kullanılan 33 makara ve 11 oltaya el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık Barajlar
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