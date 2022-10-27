Baraj gölündeki kaçak avcılığı hem karadan hem de sudan yürütülen devriyelerle denetleyen jandarma ekipleri, usulsüz ve kaçak avlandığı tespit edilen 10 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca yasal sınırdan fazla avlanmak maksadıyla kullanılan 33 makara ve 11 oltaya el konuldu.