KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?
2022 KPSS ortaöğretim sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, KPSS sınavı ne zaman? İşte, KPSS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi...
KPSS ortaöğretim sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Lise mezunu adaylar için KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS ortaöğretim sınav yerleri ve giriş belgeleri, ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.