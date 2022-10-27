Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta uyuşturucuyla mücadele semineri verildi
[Fotograf: İHA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu ile mücadele ve KADES hakkında seminer verildi.
Adalet Meslek Yüksekokulu konferans salonundan gerçekleşen seminere Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci, Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programda, uyuşturucu nedir, artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetlerin aktarıldığı seminerde, arkadaş çevresinin önemi, evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedildi.
Uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü de detaylıca anlatıldı. Seminer sonrası katılımcılara konuya ilişkin el broşürü dağıtıldı.
Seminerde KADES tanıtımı da yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Yozgat KADES
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