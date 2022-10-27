Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Aramada, 798 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ankara'dan Çankırı'ya gelen araçlar üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.
Aramada, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 798 sentetik ecza hapı ele geçirildi, araçta bulunan E.B. ve A.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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