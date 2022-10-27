Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kümbet Evleri bölgesinde perde duvarlarında yapılan renklendirme ve süsleme çalışmalarını inceledi.

Eroğlu, altyapı ve üstyapı çalışmalarını yaparken belediyecilik açısından vatandaşların temel ihtiyacını karşılayan bir hizmeti yaptıklarını anlatarak, "Sadece temel gereksinimleri yerine getirmeyi yeterli görmüyoruz. Göze hoş gelen, iyi hissettiren, estetik açıdan hemşehrilerimizin yaşamaktan mutlu olduğu, yaşayan ve yaşanabilir bir şehir ilkesiyle hareket ediyoruz. Kümbet Evleri bölgemizde bulunan perde duvarlarında da bu anlayışla boyamakla yetinmek istemedik. Bunun yerine insanlarımızın yanından geçerken kendilerini iyi hissedecekleri bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.