Ünye Devlet Sahil Yolu Çaybaşı Kavşağı'nda araçlarla drift yapıldığı görüntülerine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin kimliklerini tespit etti.

Plakası olmayan otomobilleriyle drift yaptıkları belirlenen M.T. ve U.T'nin ehliyetlerine 60 gün süre ile el konulurken, sürücülere de trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle toplam 26 bin lira ceza uygulandı.