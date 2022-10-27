Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, ekoturizm uzmanı Zekeriya Karakayalı ile Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Enes, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Kanca tarafından doğal ortamda yetişen mantarlar araştırıldı.

Araştırmaya ait "Giresun'da Doğal Olarak Yetişen Yenilebilir Mantarların Gastronomik Değeri" konulu makale, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi'nde yayımlandı. Makalede, il genelinde yetişen tüketilebilen mantarlar ve bunlarla hazırlanan yemekler de yer alıyor.

Yenilebilir yabani mantarlar araştırıldı

Karakayalı, Giresun mutfağında yenilebilir yabani mantarların hangi türlerinin tüketildiği ve yemeklerine ilişkin araştırma yaptıklarını söyledi.

Çalışmada, yenilebilir yabani mantarları bilen ve mutfaklarında kullanan deneyimli kişilerle görüştüklerini anlatan Karakayalı, şöyle konuştu:

"Giresun merkez ile Bulancak, Keşap, Eynesil, Dereli, Yağlıdere, Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde 23 kişi ile görülerek veri toplandı. Araştırma sonucuna göre, Giresun'un kadimden gelen yenilebilir mantar çeşitliğine ve yemek kültürüne sahip olduğu, ilde 18 aileye mensup 45 mantar türünün tüketildiği, mantarlardan köfte, kavurma, kızartma, közleme, dible ve pilavdan oluşan çok çeşitli yemeklerin yapıldığı tespit edildi."