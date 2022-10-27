Programa, Türk dünyası büyükelçileri, büyükelçilik müşavirleri, milletvekilleri, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı, üniversite rektörleri, KTMÜ mensupları, kurum ve kuruluşların yöneticileri ve mensupları, Türkiye’den konuklar, KTMÜ mezunları ve öğrencileri, basın mensupları katıldı.

Üniversitenin tanıtım filmiyle başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Amaç nitelikli mezunlar yetiştirmek

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 21. yüzyılın becerisiyle donatılmış iyi mezunlar yetiştirmenin KTMÜ’nün amaçlarından biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, üniversitenin toplumla bütünleşmeyi, halkın üniversitesi olmayı da amaçladığını, Kırgızistan'ın ekonomisinin, sosyal hayatının, kültür hayatının, manevi hayatının, ülkeyle ilgili her şeyin kendilerini ilgilendirdiğini anlattı.

Alpaslan Ceylan, hakkaniyetten ayrılmamanın, milli, manevi, dini, insani ve ahlaki değerlerin her işte temel dayanakları olacağını vurguladı.

Öğrenci odaklı üniversite

Üniversitenin öğrenci odaklı olduğunu, ancak bunun akademik disiplinden kopmaya neden olmadığını, akademik disipline son noktasına kadar bağlı kalınacağını söyleyen Ceylan, ama öğrencilerin de baş tacı yapılacağını, öğrencilerle pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Üniversitenin değişim sürecinde öncü adımlar attıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, lisans ve lisansüstü öğretimde köklü program değişiklikleri gerçekleştirdiklerini, öğretim elemanları ve öğrenci değişim programını önemsediklerini, sadece bu sene 300'den fazla öğrenciyi sponsorlukla Türkiye'ye ve dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdiklerini, bilimsel çalışmalara hız verdiklerini ve çalışmalara atıf sayılarında büyük bir artışın meydana geldiğini vurguladı.

Dünyada ilk 500’de olma hedefi

Bu sene Manas Üniversitesi’ni dünya ölçeğindeki bilimsel sıralamada 801. sıraya yükselttiklerini, böylece Kırgızistan eğitim tarihinde de bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ceylan, 2024 hedefin ise dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmek olduğunu söyledi ve Manas Ailesi’nden bunu hep birlikte başarma hususunda söz aldı.

KTMÜ’yü dünyada daha tanınan, bilinen bir üniversite yapmak izlenecek yolu da gösteren Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, bunun kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, eğitim ve üretimde kalite odaklı çalışılması, bütçenin önemli bir kısmının araştırmaya ve teknolojiye yatırılması, kültür, sanat ve spor alanında görünürlüğün artırılması olduğunu söyledi.

İlk "Türk Dünyası Gençler Olimpiyatı"

Görevi ilkleri gerçekleştirmek olan Manas’ın dünyanın Geleneksel Sporlar Meydanı olan ilk üniversitesi haline geldiğini anlatan Alpaslan Ceylan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı başta olmak üzere Türkiye’nin ilgili bakanlıklarının da katkılarıyla Türk Dünyası Gençler Olimpiyatı’nı Manas’ta yapacaklarını böylece bir ilki daha başaracaklarını müjdeledi.

Hayat boyu süren Manaslılık

Yeni öğrencilere Manas Ailesi’nin ferdi olmanın hayat boyu süren şerefli bir aile mensupluğu anlamına geldiğini söyleyen Rektör Ceylan, onlardan bu aileye yakışır bir şekilde, Cengiz Aytmatov’un da söylediği gibi her gün insan olmak için çabalamalarını, hakkaniyetli olmalarını, başkalarına saygı duymalarını, çok çalışmalarını, okumalarını, araştırmalarını, gittikleri her yerde üniversitelerinin adını yüceltecek işler yapmalarını, geleneklerine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını, Türk dünyasından kardeşleriyle sürekli gönül ve iş birliği içinde bulunmalarını istedi.

Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birliği

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de yeni dönemde üniversitenin uluslararasılaşma çalışmalarına büyük önem vereceklerini, akademik insan kaynağının uluslararası alandaki tecrübesini artırmak için yol açacaklarını, dünyada alanında tanınan akademisyenleri Manaslı olmaya davet edeceklerini, dünyaca bilinen üniversitelerle iş birlikleri yapacaklarını, Kırgızistan’da birinci olan üniversiteyi dünya ölçeğine taşımak için gayret göstereceklerini, bilime ve topluma fayda sağlayan projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini, Türk dünyasına çok iyi yetişmiş gençler yetiştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kırgızistan’ı dünya ligine taşıyan Manas

K.C. Eğitim ve Bilim Bakanı Birinci Yardımcısı Rasul Avazbek Uulu ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin eğitim sisteminin gelişmesine büyük katkı sağladığını, ilk defa bir üniversitenin Kırgızistan’ı yükseköğretimde dünya ligine taşıdığını anlattı.

Üniversitenin ders müfredatını ve materyallerini sürekli geliştirerek gençlere en kaliteli eğitimi verdiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Avazbek Uulu, kaliteli yükseköğretim hizmetini ücretsiz sunan Üniversitenin imkanı olmayan başarılı gençlere de parlak bir geleceğin ve eğitimde fırsat eşitliğinin yolunu açtığını vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından konuk akademisyen, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, “Anlam Haritaları ve Türk Dünyası” konulu açılış dersini verdi.

Selçuklu, Osmanlı dönemi kıyafetleri defilesi

Ardından üniversitenin T.C. Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin katkılarıyla Türkiye’den getirdiği, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nün hazırladığı Selçuklu, Osmanlı dönemine ait kıyafetlerden oluşan “Sultanların Zarafeti” adlı defile büyük bir beğeniyle izlendi.

Manas Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Türk Dünyası Sanatçısı İrfan Gürdal, Türkçe ve Kırgızca şarkılarıyla katılımcılara çok güzel anlar yaşattı.

Kırgızistan’ın en sevilen sanatçılardan Mirbek Atabekov, Manaslı gençleri büyük beğeniyle dinlenilen ve ülkede liste başı olan şarkılarıyla coşturdu.

Program Manas Üniversitesi Türk Dünyası Korosu’nun tüm salonun eşlik ettiği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi marşı ile sona erdi.