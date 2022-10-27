Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de okullarda tabiat koruma ve biyoçeşitlilik eğitimleri verildi
[Fotograf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda tabiat koruma ve biyoçeşitlilik eğitimi verdi.
Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum personelleri Necatibey ve Muzaffer Mermer ortaokullarında 5 ve 6. sınıf öğrencilerine eğitim programları düzenledi.
Öğrencilere tabiat koruma ve biyoçeşitlilik eğitimleri veren ekipler, Kırşehir'deki bitki ve hayvan çeşitliliği, yaban hayatı ve ekosistemini anlattı.
Yeni bilgiler edinen çocuklara doğa sevinci aşılayan ekipler, okuma kitabı, kalem ve çeşitli oyun malzemeleri hediye etti.
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