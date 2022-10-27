Burdur Gölü kenarında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Mutlu Geleceğe El Ele 3" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Düğer, Taşkapı ve Halıcılar köylerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin çocuklarla yaptıkları uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğünün başlattığı "çocuk dostu polis" çerçevesinde çocuklarla buluştuklarını söyledi.

Polis teşkilatının toplumla birleşiminin ve Türk milletinin polisi olduğunun vurgulandığı bir etkinlik yapıldığını anlatan Mailoğlu, "Çocuklarımız polislerimizle, jandarmamızla kaynaştılar, güzel vakit geçirdiler. Çocuklarımızın mutlu geleceğini polislerimizle, jandarmamızla, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla sağlamaya devam edeceğiz. Onlara mutlu bir gelecek diliyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de ilkokul öğrencileriyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Yaklaşık 3 aydır devam eden bir proje, bunun ardından başka projelerle yine çocuklarımızla, gençlerimizle buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.