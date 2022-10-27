Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Isparta'da 3 saha jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihale edilecek.
Isparta İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 1 ve Merkez ilçesinde 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Arama ruhsat süresi 3 yıl olarak belirlendi.
İhaleler, 8 Kasım Salı günü saat 11.00-11.30 saatlerinde Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.
Etiketler: Isparta
Sıradaki Haber
Trafik kazasında ölen uzman çavuşun naaşı, Afyonkarahisar'da defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz