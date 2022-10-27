Isparta İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 1 ve Merkez ilçesinde 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Arama ruhsat süresi 3 yıl olarak belirlendi.

İhaleler, 8 Kasım Salı günü saat 11.00-11.30 saatlerinde Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.