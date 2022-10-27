Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında alana yapılması planlanan tesisler için temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, projenin maliyetinin yaklaşık 34 milyon lira olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın turizm yönünden çok zengin bir coğrafyada yer aldığını anlatan Güngör, "Öncelikle Yeşilgöz'ün dünyada eşi benzeri olmayan bir doğal miras olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun şehrimizde olması da bizim için son derece önemli ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Şu anda bir yeme içme mekanı oluşturuyoruz, tamamen doğa ile uyumlu taş ve ahşaptan oluşan. Bunları tamamladığımızda hedef olarak ziyaretçi sayımızı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü çok cazip bir alan vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin gelip doğayla iç içe doğal güzellik içerisinde vakit geçirmeleri çok önemli. Burada tanıtım ve markalaşmaya da çok önem veriyoruz. Hem dalış hem karavan, kamp turizmi hem de ileride bungalov evlerinin de olduğu bir turizm alanı olacak" dedi.