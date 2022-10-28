İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Derince kesiminde durdurulan bir panelvanda arama yaptı.

Aramada, 1 milyon 770 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Panelvan sürücüsü R.G., gözaltına alındı.