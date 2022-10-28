Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 05:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 1 milyon 770 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de 1 milyon 770 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Derince kesiminde durdurulan bir panelvanda arama yaptı.
Aramada, 1 milyon 770 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Panelvan sürücüsü R.G., gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Makaron Kaçakçılık
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