Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de sis etkili oldu
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Otoyolun Beyköy, Kaynaşlı, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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