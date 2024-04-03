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Güncel
AA 03.04.2024 10:44

Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Karabük'te komşular arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta, E.A. ile üst kat komşusu Gülseren Y. ve eşi Kemalettin Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A., tüfekle Gülseren Y. ve Kemalettin Y.'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Ekipler, yaralı Gülseren Y.'yi kentteki özel bir hastaneye, Kemalettin Y'yi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gülseren Y., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kemalettin Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli E.A. gözaltına alındı.

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