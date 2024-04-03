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Güncel
AA 03.04.2024 10:36

Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimi kavgasında 4 kişi yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığı seçimi kavgasında 4 kişi yaralandı

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında ilçe merkezinde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Siirt ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada ağır yaralanan A.B., helikopterle Siirt'e getirildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.B'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ve jandarma ekiplerince ilçede ve hastanelerde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

İlçe genelinde sokağa çıkma yasağı

Siirt Valiliği, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Pervari merkez ve bağlı tüm köylerde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Nisan 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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