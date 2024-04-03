Duman 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.04.2024 10:33

DSİ'den Çanakkale'ye 21 yılda 28 milyar 774 milyon lira yatırım

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Çanakkale'ye 28 milyar 774 milyon lira değerinde 128 tesis inşa ettiklerini söyledi.

DSİ'den Çanakkale'ye 21 yılda 28 milyar 774 milyon lira yatırım
[Fotograf: AA]

Balta, DSİ'nin kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, ülkenin dört bir yanında, milletin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı.

Balta, "Son 21 yılda Çanakkale’de inşa ettiğimiz 29 sulama tesisi ile 492 Bin 670 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Çanakkale’nin kalkınması için son 21 yılda 128 adet tesis ile 28 Milyar 774 milyon lira yatırım yaptık. Çanakkale’de son 21 yılda 20 baraj ve 9 gölet inşa ettik ve böylece 468 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık" ifadelerini kullandı.

DSİ'den Çanakkale'ye 21 yılda 28 milyar 774 milyon lira yatırım

Balta, şu anda 7 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, bu tesislerin tamamlanması ile 24 bin 790 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

ETİKETLER
Çanakkale DSİ
Sıradaki Haber
Van'da gösteri yürüyüşü ve toplantılara geçici yasak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:17
İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü
11:05
İzmir'de asayiş uygulamaları: 52 tutuklama
11:14
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
10:52
Otizmli çocuklar klasik arabalarla Kapadokya'yı turladı
11:14
İngiliz vekilden çağrı: İsrail'e silah satışı askıya alınsın
10:58
Meta 'Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini' Netflix'e sattı iddiası
Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem
FOTO FOKUS
İsrail Gazzelilere yaşam hakkı tanımıyor
İsrail Gazzelilere yaşam hakkı tanımıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ