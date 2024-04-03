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Güncel
AA 03.04.2024 10:35

Van'da gösteri yürüyüşü ve toplantılara geçici yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van'da gösteri yürüyüşü ve toplantılara geçici yasak

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 3 Nisan'dan geçerli, 17 Nisan da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı belirtildi.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasakladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada da "Van Valiliğince, Van ili coğrafi sınırları içinde 3 Nisan tarihinden geçerli 17 Nisan tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle tüm etkinlikler yasaklanmış ve bu etkinliklere katılımları engellemek amacıyla il dışından giriş çıkışlara izin verilmeyeceği belirtilmiştir. İlimizden Van ili ve ilçelerine seyahat edecek vatandaşlarımızın yasaklama kararına uygun hareket etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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