Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.
Karabük, Pirinçlik mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.
Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu arada Karabük'ten Yenice ilçesine gitmek isteyen bir ambulans da yolda kaldı. Ambulans, daha sonra Karayolları ekiplerinin açtığı yerden geçerek yoluna devam etti.
Güzergahı tercih eden sürücüler bölgede araç kuyruğu oluşturdu.
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