Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2019'da başlayan 2019-2020 ihracat sezonunun ilk 6 ayında, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 687 dolardan işlem gördü.

Söz konusu dönemde 220 bin 724 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 440 milyon 71 bin 919 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 167 bin 68 ton fındık satarak 950 milyon 751 bin dolar gelir elde etmişti.