Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ile ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

İlçede yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Güven, ilçeye hak ettiği hizmeti getireceklerini aktardı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Güven, "Esnafımızı gezdik, sıkıntı ve taleplerini dinledik. Bu sıkıntıları en kısa zamanda gidereceğiz" dedi.