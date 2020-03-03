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Elazığ'da kerpiç evin yüksek girişinin çökmesi sonucu bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da kerpiç bir evin yüksek girişinin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'da, Murat Demir (42), Kızılay Mahallesi'nde halasına ait iki katlı kerpiç evden eşya çıkarmaya çalıştığı sırada, evin merdivenle çıkılan giriş bölümü çöktü.
Olayda ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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