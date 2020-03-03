Şehit Ak için Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin babası Cemil, annesi Nermin ve kardeşi Tuncay Ak'ın taziyeleri kabul ettiği törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Fatma Betül Sayan Kaya, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin dedesi Ali Ak, torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılıp gözyaşı döktü.

Cenazeye babası ile katılan 10 yaşındaki Ada Yeğen isimli çocuk, şehidin tabutunun üzerine "Bozkurt" ismini verdiği oyuncak köpeğini bıraktı.

Yeğen, "Bozkurt benim yatak arkadaşımdı, daha önceden benimle uyuyordu, şimdi ise askerimizle uyumasını istediğim için onu oraya bıraktım." dedi.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın kıldırdığı cenaze namazı sırasında bir ay önce kalp ameliyatı geçiren baba Cemil Ak'ı İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy elinden tutarak teselli etmeye çalıştı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Tören sırasında ve sonrasında çok sayıda vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Ak'ın cenazesi Kadifekale Şehitliği'ne defnedildi.

